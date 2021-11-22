Западные эксперты проанализировали политику Путина в отношениях с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Западные эксперты полагают, что заявления президента России Владимира Путина о нежелании стран НАТО соблюдать «красные линии» связаны с возрастающим напряжением в Донбассе. Об этом в понедельник, 22 ноября, пишет колумнист американского издания The National Interest Марк Эпископос.

При этом другой публицист, директор программы исследований России в Центре военно-морского анализа и научный сотрудник Института Кеннана в США Майкл Кофман уверен, что действия Москвы направлены на восстановление уважения по отношению к России и ее национальной безопасности.

Кофман предполагает, что между РФ и Украиной «что-то может случиться в ближайшие месяцы», потому как российские военные до сих пор остаются у южных границ.

Противоположное мнение в материале высказал вице-президент и директор по исследованиям Центра национальных интересов Джордж Биби. По его мнению, Москва использует в отношениях с Киевом исключительно дипломатические инструменты. Он также предположил, что Россия не планирует вторгаться на Украину, передает TNI.

18 ноября Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ России. Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразные» и поверхностно относятся к ее предостережениям.

Накануне телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.