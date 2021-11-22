Захарова назвала ситуацию с мигрантами примером информационной войны

Фото: МИД РФ

Ситуация с беженцами на границе Польши и Белоруссии является примером информационной войны. Такое мнение в понедельник, 22 ноября, выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.

— То, что мы сейчас видим на упомянутой мной белорусско-польской границе, является образцом, показательным примером информационной войны, — цитирует дипломата РИА Новости.

Накануне Захарова ответила на обвинение министра британского дипломатического ведомства Лиз Трасс в адрес России по теме миграционного кризиса в Европе. По ее словам, Лондон не имеет права никого обвинять, пока не ответит за свои преступления.

До этого глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Россия несет ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе, призвав Кремль «оказать давление» на власти Белоруссии, чтобы положить кризису конец.

22 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз отказывается идти на контакт по вопросам миграционного кризиса на польско-белорусской границе. По словам главы республики, в настоящее время на границе находится около двух тысяч беженцев.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

14 ноября около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши через границу с Белоруссией. Правоохранителям удалось задержать 22 из них.

15 ноября группы нелегальных мигрантов начали покидать стихийный лагерь, организованный на границе Белоруссии и Польши.

16 ноября сотрудники силовых структур Польши применили водометы и светошумовые гранаты против групп нелегальных беженцев на белорусско-польской границе. По информации очевидцев, мигранты начали проламывать ограждение, из-за чего пограничники применили силу.

19 ноября сообщалось, что британские военные прибыли на польско-белорусскую границу, чтобы оказать помощь Вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом. Их присутствие согласовано в рамках Расширенного передового присутствия НАТО.