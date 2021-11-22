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Кабмин утвердил порядок контроля за ценовыми надбавками на жизненно важные лекарства

Полина Долганова

Общество
Кабмин утвердил порядок контроля за ценовыми надбавками на жизненно важные лекарства
Фото: Правительство РФ

Правительство Российской Федерации утвердило порядок государственного контроля за ценовыми надбавками на самые важные лекарственные средства. Соответствующее постановление в понедельник, 22 ноября, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на жизненно важные лекарства оставались доступными для граждан, — цитируют главу кабмина на сайте правительства.

В конце октября кабинет министров РФ выделил дополнительные 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения в стране. Указанные средства в первую очередь потратят на помощь больным COVID-19. Так, свыше четырех миллиардов рублей направят на закупку 500 тысяч единиц лекарственного препарата от коронавирусной инфекции.

В начале октября правительство России выделило более 5,1 миллиарда рублей на лекарства для зараженных коронавирусной инфекцией граждан. Такую меру поддержки обеспечат за счет Резервного фонда правительства. В правительстве подчеркнули, что деньги предназначены для тех пациентов, которые получают медицинскую помощь амбулаторно. Все лекарственные средства будут выдаваться таким гражданам бесплатно по рецепту врача.

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