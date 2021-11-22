Дочь Руслановой получит в наследство квартиру на Арбате в центре Москвы

Нина Русланова известна по фильмам «Афоня», «Собачье сердце», «Возвращение Будулая» и многим другим / Фото: Скриншот видео YouTube-каналf Vangogh TV

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова всегда была востребована в профессии. Однако жила артистка без лишних трат. Вероятнее всего на это оказало влияние детство, которое она провела в приюте.

За долгие годы творческой карьеры Русланова, будучи уроженкой Харьковской области, накопила на однокомнатную квартиру в центре Москвы с видом на улицу Арбат. Другой недвижимостью актриса никогда не владела.

Несколько лет назад специалисты передачи «Идеальный ремонт» на Первом канале обновили жилище артистки.

— Наследство в России вручается в порядке очередности. Дочь в данном случае будет наследником первой очереди. Уже сейчас она может открыть наследственное дело, и полгода нотариус выжидает, пока явится кто-то еще из наследников. Если наследников второй и третьей очереди не объявилось, то все имущество Нины Руслановой перейдет к дочери, — объяснил адвокат Александр Бенхин.

Он предположил, что из-за продолжительной болезни Русланова заранее позаботилась о наследстве и еще при жизни все распределила, пишет издание «Teleprogramma».

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова умерла после продолжительной болезни в возрасте 75 лет 21 ноября. Возможной причиной ее смерти стал коронавирус.

Прощание с российской актрисой Ниной Руслановой пройдет в среду, 24 ноября, в Доме кино.