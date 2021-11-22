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Израильские ученые разработали искусственный интеллект для распознавания лжи

Полина Долганова

В мире
Израильские ученые разработали искусственный интеллект для распознавания лжи
Фото: Pixabay

Ученые из Тель-Авивского университета разработали систему, которая способна распознать ложь с точностью до 73 процентов. Разработка действует с помощью искусственного интеллекта.

С помощью специальной технологии система будет анализировать мимику человека и работу его мышц.

Чтобы разработка была действенной, специалисты практиковались с помощью специальных наклеек, которые содержали в себе электроды.

Этот этап подготовки показал, что, когда некоторые люди лгут, они задействуют только щеки. Другие же, наоборот, двигают только бровями.

Ученые признаются, что точность их прибора ниже, чем у обыкновенного полиграфа, однако если систему удастся довести до совершенства, она сможет выявлять лжецов практически безошибочно, пишет издание Brain and Behavior.

В конце октября научные Гарвардской школы инженерии и прикладных наук им. Джона А. Полсона изобрели материал, способный изменять и сохранять любую возможную форму бесконечное количество раз. По словам специалистов, новый материал может быть использован в самых разных отраслях, в том числе в робототехнике, биотехнологиях и архитектуре. Специалистам удалось уравновесить такие характеристики, как жесткость материала и способность изменять форму за счет определенной комбинации упругих элементов и твердых конструкций.

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