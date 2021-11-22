Женщину с инфарктом эвакуировали вертолетом из Новой Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Кленовское, село Кленово Карта всех событий

Женщину с инфарктом эвакуировали вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ) из Новой Москвы. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Днем 22 ноября на взлетную площадку Кленово скорая помощь доставила женщину с диагнозом «инфаркт». Ей требовалась госпитализация пациентки в столичное медучреждение.

— Вертолетом пациентку эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы. На борту ее сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала ее состояние, — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что специалисты МАЦ с начала года совершили более 870 выездов и вылетов на спасение людей. Под контролем санитарной авиации находится вся территория города, включая ТиНАО.

15 августа сообщалось, что сотрудники МАЦ зачастую работают в нелегких погодных условиях: им приходится летать сквозь ливни и смог, иногда в полной темноте. За сутки специалистам центра поступает не менее трех–четырех вызовов.