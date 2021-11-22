Сервис «VK Знакомства» стал доступен в приложении «ВКонтакте»

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Компания VK запустила в мобильном приложении социальной сети «ВКонтакте» дейтинг-сервис «VK Знакомства». Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 22 ноября.

— Новый сервис «VK Знакомства» уже доступен во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «ВКонтакте» и скоро появится в других продуктах экосистемы VK. Он поможет найти пару для дружеского или романтического общения, — говорится в сообщении.

Сервис, как уточняется, позволяет отправлять анонимные признания с помощью кнопки «Симпатия». Имя отправителя станет известно в том случае, если получатель также отправит симпатию или приобретет премиум-подписку.

Социальная сеть видит запрос аудитории на развитие инструментов, которые позволяют найти пару или собеседника, уточнил глава продукта «VK Знакомства» Владимир Махов. Сервис был создан на основе приложения Lovina, отмечает РИА Новости.

18 ноября предприниматель Павел Дуров рассказал, что мессенджер Telegram намерен делиться доходами от рекламных сообщений с администраторами каналов. Реклама в настоящее время находится в тестовом режиме и доступна не всем, уточнил он.

После ее запуска и покрытия основных расходов компания намерена делиться доходами, потому что это справедливо, подчеркнул бизнесмен. Некоторые администраторы каналов, по его словам, уже размещали рекламу в виде обычных сообщений. Новый формат позволит удобно продвигать каналы и ботов, заключил Дуров.