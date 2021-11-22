Андрей Бочкарев заявил, что строительство салатовой линии метро велось под объектами транспорта

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Проходка тоннелей во время строительства участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до «Физтеха» велась под ключевыми объектами городского транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 22 ноября.

Он отметил, что из-за непростого расположения ветки работы производились в трудных условиях.

— Впервые в истории московского метростроения — на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро — финишировали сразу три тоннелепроходческих комплекса «Клавдия», «Татьяна» и «Ирина». Теперь все станции нового участка салатовой линии соединены друг с другом, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что проходку тоннелей салатовой линии метрополитена усложнили крупные объекты транспортной инфраструктуры, в том числе магистрали и эстакады.

— Тоннелепроходка велась под ключевыми дорожно-транспортными объектами севера Москвы. Все три тоннелепроходческих комплекса прошли под Дмитровским шоссе, а два из них — под охранной зоной первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) между платформами Марк и Лианозово, — заключил он.

22 ноября завершилась проходка трех перегонных тоннелей на северном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что сразу три щита заканчивают проходку на участке. После начнется обустройство котлованов и строительство станций.