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Мужчина нанес смертельный удар ножом своему оппоненту на станции МЦД-2 Подольск

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина нанес смертельный удар ножом своему оппоненту на станции МЦД-2 Подольск
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Подольск Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала 57-летнего мужчину, который в ходе конфликта убил своего оппонента на железнодорожной станции. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, инцидент произошел 22 ноября на станции МЦД-2 Подольск. Между задержанным и 54-летним мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. В какой-то момент злоумышленник взял в руки нож и нанес им удар в бедро своего оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Вскоре полиция задержала нападавшего.

— Задержан 57-летний мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 54-летнего местного жителя, — заключила Врадий.

21 ноября полиция задержала мужчин, у которых выпал из багажника труп после ДТП.

По данным МВД, 19 ноября 26-летнего уроженца Луганской области в состоянии алкогольного опьянения избили в Калининском районе Петербурга. После этого он позвал на помощь друга, чтобы разобраться с обидчиками. В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемые нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения.

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