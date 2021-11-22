Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Забыла, где оставила»: прокуратура утвердила обвинение против матери, бросившей младенца в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
«Забыла, где оставила»: прокуратура утвердила обвинение против матери, бросившей младенца в Москве
Фото: Пресс-служба Совфеда
Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении женщины, которая в августе этого года бросила своего новорожденного ребенка на улице. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины, оставившей своего новорожденного ребенка в опасности, — сказала Нефедова.

Происшествие, о котором идет речь, произошло утром 13 августа во дворе дома по Ярославскому шоссе. Новорожденного мальчика нашли на скамейке жители района и незамедлительно сообщили об этом в полицию.

В тот же день прокуратур опубликовала кадры, на которых видно, как женщина оставляет сверток с ребенком и покидает площадку.

Видео: Прокуратура

Вскоре после обнаружения ребенка полиция задержала его мать. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

По словам Нефедовой, обвиняемая скрыла факт беременности и рождения ребенка от мужа, вину фактически не признала, пояснив, что не вернулась к сыну, поскольку забыла, где его оставила.

— Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Женщина содержится под стражей, — заключила Нефедова.

Читайте также:
Прокуратура Москва мать брошенного ребенка
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте