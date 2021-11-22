«Забыла, где оставила»: прокуратура утвердила обвинение против матери, бросившей младенца в Москве

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении женщины, которая в августе этого года бросила своего новорожденного ребенка на улице. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины, оставившей своего новорожденного ребенка в опасности, — сказала Нефедова.

Происшествие, о котором идет речь, произошло утром 13 августа во дворе дома по Ярославскому шоссе. Новорожденного мальчика нашли на скамейке жители района и незамедлительно сообщили об этом в полицию.

В тот же день прокуратур опубликовала кадры, на которых видно, как женщина оставляет сверток с ребенком и покидает площадку.

Видео: Прокуратура

Вскоре после обнаружения ребенка полиция задержала его мать. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

По словам Нефедовой, обвиняемая скрыла факт беременности и рождения ребенка от мужа, вину фактически не признала, пояснив, что не вернулась к сыну, поскольку забыла, где его оставила.

— Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Женщина содержится под стражей, — заключила Нефедова.