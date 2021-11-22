Автобусные рейсы Москва — Сочи стали доступны на автовокзале Саларьево

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Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, 1с1 Карта всех событий

Теперь жители и гости столицы могут доехать до Сочи на междугороднем автобусе. Рейсы осуществляются с автовокзала Саларьево в Новомосковском административном округе города. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 22 ноября.

В ведомстве отметили, что на транспортном маршруте предусмотрены две остановки: в Туапсе и Лазаревском.

— Зимой — прокатиться на сноуборде и лыжах с крутых склонов. Летом — «почиллить» на пляже и научиться еще одному трюку вейксерфа. Отдых ближе, чем вы думаете, — заявили в пресс-службе.

Приобрести билеты на автобус можно в кассах автовокзала, Павелецкого вокзала или онлайн, говорится в сообщении Дептранса.

19 ноября в Российском союзе туриндустрии назвали самые бюджетные направления для празднования Нового года. Москвичи смогут относительно дешево отдохнуть в Египте, Турции и на Кубе. Главное, постараться выбрать перелет чартерным рейсом, тогда цены будут ниже.

Какие направления еще можно рассмотреть для новогоднего отдыха, куда ехать любителям зимнего экстрима и как обстоят дела за рубежом, рассказала «Вечерняя Москва».