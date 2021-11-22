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Крупная британская энергокомпания Bulb объявила о банкротстве

Иван Юминов

В мире
Крупная британская энергокомпания Bulb объявила о банкротстве
Фото: instagram/bulb

Британская энергокомпания Bulb объявила о банкротстве из-за высоких цен на газ. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 22 ноября.

— Мы приняли непростое решение поддержать перевод Bulb под специальное управление. Этот процесс создан для того, чтобы защитить клиентов Bulb, гарантировать, что никаких изменений не будет в поставках, и защитить остаток на счете, — говорится в сообщении.

Предприятие, как уточняется, намеревалось привлечь финансирование, но многие инвесторы были озабочены из-за энергетического кризиса. Специальное управление позволит Bulb работать в штатном режиме, заверили в пресс-службе.

Причиной банкротства организация назвала крайнюю волатильность и рекордные цены на газ. Кроме того, компания упомянула и геополитические споры вокруг газопровода «Северный поток — 2», отмечается на сайте Bulb.

3 ноября СМИ сообщили, что процесс получения разрешения со стороны Германии на использование «Северного потока — 2» может затянуться до мая 2022 года. Федеральное сетевое агентство Германии должно будет вынести предварительное решение по сертификации до 8 января.

После этого его передадут на двухмесячное рассмотрение в Европейскую комиссию. Ее вердикт не будет иметь обязательного характера, но процесс может растянуться до 8 мая.

Поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться на следующий день после одобрения со стороны агентства. При этом Берлин может ускорить бюрократические процессы на фоне энергетического кризиса в Европе.

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