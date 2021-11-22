Крупная британская энергокомпания Bulb объявила о банкротстве

Фото: instagram/bulb

3 ноября СМИ сообщили, что процесс получения разрешения со стороны Германии на использование «Северного потока — 2» может затянуться до мая 2022 года. Федеральное сетевое агентство Германии должно будет вынести предварительное решение по сертификации до 8 января.

После этого его передадут на двухмесячное рассмотрение в Европейскую комиссию. Ее вердикт не будет иметь обязательного характера, но процесс может растянуться до 8 мая.

Поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться на следующий день после одобрения со стороны агентства. При этом Берлин может ускорить бюрократические процессы на фоне энергетического кризиса в Европе.