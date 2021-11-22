Крупная британская энергокомпания Bulb объявила о банкротстве

Британская энергокомпания Bulb объявила о банкротстве из-за высоких цен на газ. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 22 ноября.
— Мы приняли непростое решение поддержать перевод Bulb под специальное управление. Этот процесс создан для того, чтобы защитить клиентов Bulb, гарантировать, что никаких изменений не будет в поставках, и защитить остаток на счете, — говорится в сообщении.
Предприятие, как уточняется, намеревалось привлечь финансирование, но многие инвесторы были озабочены из-за энергетического кризиса. Специальное управление позволит Bulb работать в штатном режиме, заверили в пресс-службе.
Причиной банкротства организация назвала крайнюю волатильность и рекордные цены на газ. Кроме того, компания упомянула и геополитические споры вокруг газопровода «Северный поток — 2», отмечается на сайте Bulb.
3 ноября СМИ сообщили, что процесс получения разрешения со стороны Германии на использование «Северного потока — 2» может затянуться до мая 2022 года. Федеральное сетевое агентство Германии должно будет вынести предварительное решение по сертификации до 8 января.
После этого его передадут на двухмесячное рассмотрение в Европейскую комиссию. Ее вердикт не будет иметь обязательного характера, но процесс может растянуться до 8 мая.
Поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться на следующий день после одобрения со стороны агентства. При этом Берлин может ускорить бюрократические процессы на фоне энергетического кризиса в Европе.