Байден выдвинул на второй срок действующего председателя ФРС Пауэлла

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Президент США Джо Байден выдвинул действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок.

— Америке нужно устойчивое, независимое и эффективное руководство Федеральной резервной системы, — рассказал глава государства.

По этой причине он назначит Пауэлла на второй срок, а доктор Лаэль Брейнард будет его заместителем, отметил Байден в Twitter.

21 ноября СМИ сообщили, что Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. К моменту очередных выборов американскому лидеру исполнится 81 год.

По данным издания The Washington Post, в настоящее время все усилия направлены на то, чтобы убедить сторонников в стремлении Байдена остаться на посту на еще один срок. Это связано в том числе с резким снижением его рейтинга.

Друг президента и бывший сенатор-демократ Крис Додд заявил, что Байден сообщал ему о своих планах. Бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл в свою очередь отметил, что президент не будет выдвигать свою кандидатуру, если поймет, что не может выполнять работу по состоянию здоровья.