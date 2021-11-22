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Обман на рынке криптовалюты: «Надежда Биткойновна» похитила у москвички 430 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Обман на рынке криптовалюты: «Надежда Биткойновна» похитила у москвички 430 тысяч рублей
Фото: Pixabay / Eivind Pedersen

Желавшая приобрести криптовалюту 33-летняя москвичка стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег. Об этом стало известно в понедельник, 22 ноября.

Девушка решила вложить свои деньги в криптовалюту. На сайте объявлений она нашла продавщицу криптовалюты, которая представилась Надеждой Биткойновной.

Продавщица пообещала продать валюту по выгодному курсу, а деньги попросила перевести на карту некоего Алексея Юрьевича. Москвичка перевела «Надежде» 430 тысяч рублей, после чего «продавщица» перестала выходить на связь.

Девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщает Telegram-канал SHOT.

В августе сообщалось, что Московские следователи возбудили уголовное дело против двух преподавателей и заведующей кафедры одного из столичных университетов за получение взяток биткоинами. Следствие считает, что денежные средства сотрудники вуза получали за защиту диссертаций и получение ученой степени.

Преподаватели, как полагают следователи, получали взятки биткоинами. Главная подозреваемая через коллег дала обещание соискателю степени кандидата наук помочь в защите работы и ответить на вопросы государственной комиссии. За это преподавательница получила 384 тысячи рублей.

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