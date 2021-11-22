Суд продлил арест основателя компании Petropavlovsk до 24 ноября

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Тверской районный суд по Москве продлил арест основателю компании Petropavlovsk Павлу Масловскому, обвиняемому в растрате 100 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в понедельник, 22 ноября.

Он останется в СИЗО до 24 декабря 2021 года, заключили в пресс-службе ведомства.

Компания Petropavlovsk является одним из крупнейших золотодобытчиков в России. Конфликт между акционерами, о котором идет речь, произошел в 2020 году.

Тогда Павел Масловский был арестован 25 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинение, предусмотренное уголовной статьей «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Также летом этого года сына основателя компании Petropavlovsk Алексея Масловского объявили в международный розыск. Ему также вменяют хищение путем растраты в особо крупном размере.