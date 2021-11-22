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СК возбудил дело после взрыва газа в частном доме в Махачкале

Иван Юминов

Происшествия
СК возбудил дело после взрыва газа в частном доме в Махачкале
Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в частном доме в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 22 ноября.

— Сегодня в частном доме в Махачкале на улице А. Султана произошел взрыв бытового газа, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали, из них трое госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, устанавливаются все обстоятельства преступления, назначен ряд экспертиз, — говорится в сообщении.

По факту инцидента возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», отмечается на сайте СК.

22 ноября в Минздраве Дагестана сообщили, что число пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале достигло четырех. Среди пострадавших — мальчик с ожогами 70 процентов поверхности тела и 17-летняя девушка с ожогами шести процентов поверхности тела.

Мужчине без ожогов оказывают помощь в отделении нейрохирургии. Под завалами дома, по данным СМИ, может находиться еще один человек.

Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту инцидента. Меры прокурорского реагирования будут приняты по ее результатам.

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