Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Байден планирует баллотироваться на второй срок

Виктория Храменкова

Политика
Байден планирует баллотироваться на второй срок
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден планирует переизбираться в 2024 году. Это будет уже второй срок для президента. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Да, таковы его намерения, — подтвердила она данную информацию, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что Байден собирается баллотироваться на второй срок, несмотря на то, что его рейтинг падает. Отмечается, что в 2024 году действующему президенту США исполнится 81 год.

20 ноября врач Байдена рассказал о состоянии президента. Кевин О’Коннор сообщил, что у американского лидера ухудшилась походка, а также усилился кашель. Несмотря на то что Байден остается «активным 78-летним мужчиной», он стал чаще «прочищать горло», отметил врач.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом возможны до Нового года. Дата разговора будет зависеть от графиков глав государств и формата.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

Читайте также:
Выборы США Джо Байден
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте