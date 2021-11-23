Байден планирует баллотироваться на второй срок

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Президент США Джо Байден планирует переизбираться в 2024 году. Это будет уже второй срок для президента. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Да, таковы его намерения, — подтвердила она данную информацию, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что Байден собирается баллотироваться на второй срок, несмотря на то, что его рейтинг падает. Отмечается, что в 2024 году действующему президенту США исполнится 81 год.

20 ноября врач Байдена рассказал о состоянии президента. Кевин О’Коннор сообщил, что у американского лидера ухудшилась походка, а также усилился кашель. Несмотря на то что Байден остается «активным 78-летним мужчиной», он стал чаще «прочищать горло», отметил врач.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом возможны до Нового года. Дата разговора будет зависеть от графиков глав государств и формата.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.