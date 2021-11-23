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США считают, что «Северный поток — 2» скоро начнет свою работу

Виктория Храменкова

Политика
США считают, что «Северный поток — 2» скоро начнет свою работу
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

США считают, что газопровод «Северный поток — 2» начнет свою работу через несколько месяцев. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

Ежеквартальный доклад по «Северному потоку — 2» был представлен в Конгресс администрацией президента США Джо Байдена в понедельник. В связи с этим Госдепартамент заявил о введении новых санкций в связи со строительством и работой газопровода.

Отмечается, что администрация США должна регулярно представлять Конгрессу доклады со списком юридических лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Это необходимо для возможного введения санкций, пишет агентство.

США считают, что «Северный поток — 2» скоро начнет свою работу Северный поток-2

Во вторник, 23 ноября, стало известно, что США начали вводить санкции против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Санкции вводятся против двух судов и одной компании, связанной с Россией.

22 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что задержка запуска российского газопровода «Северный поток — 2» является заслугой Украины. По словам министра, Киев, ЕС и Еврокомиссия продолжат требовать, чтобы трубопровод «подчинился» нормам Третьего энергетического пакета Евросоюза.

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