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«Снег и гололедица»: синоптики рассказали москвичам о погоде 23 ноября

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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«Снег и гололедица»: синоптики рассказали москвичам о погоде 23 ноября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столичном регионе во вторник, 23 ноября, ожидается небольшая облачность, местами возможен небольшой снег и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться от нуля до минус двух градусов, а ночью похолодает до минус восьми.

В этот день ожидается западный и северо-западный ветер. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743–746 милиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что погода в Москве и Подмосковье на этой неделе будет изменчивой. По словам синоптика, в начале и середине недели будет морозно, а к выходным ожидается оттепель.

До этого москвичей предупредили о резких перепадах атмосферного давления грядущей ночью.

Также метеоролог предупредил о резком повышении атмосферного давления в Москве. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что резкое повышение атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба ожидается в столице и области. Cо вторника, 23 ноября, будет появляться солнце.

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