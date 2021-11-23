«Очень спешил»: парень спрыгнул на крышу поезда в метро и получил штраф 20 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

В московском метро полицейские задержали 24-летнего парня, который спрыгнул с перил лестницы на крышу электропоезда, чтобы сократить свой путь. Об этом во вторник, 23 ноября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, инцидент произошел на одной из станций Кольцевой линии метро. Молодой человек делал переход и прыгнул с перил лестницы на крышу стоящего электропоезда. Оказавшись на крыше вагона, он спрыгнул на платформу и зашел в вагон.

Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: МВД России

Спустя некоторое время парня задержали в метро и доставили в отделение полиции.

— Задержанный объяснил свой поступок тем, что очень спешил и пытался таким образом сократить время, — заключил Васенин.

На молодого человека составили административный протокол за нарушение транспортной безопасности. Также ему назначили штраф в 20 тысяч рублей.

15 ноября полиция задержала мужчину, который выстрелил в своего оппонента из пневматического пистолета во время конфликта на станции метро «Библиотека имени Ленина». В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».