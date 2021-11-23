Программа «МАМАкласс» пройдет в Биологическом музее

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Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 15 Карта всех событий

Биологический музей имени Тимирязева 28 ноября приглашает жителей и гостей на праздничную программу «МАМАкласс», приуроченную ко Дню матери.

Старт мероприятиям даст встреча с автором и редактором издательства «Пешком в историю» Евгенией Гюнтер. Здесь поговорят о супергероях в животном мире и о том, какие черты можно у них взять, чтобы придумать своего супергероя. Евгения Гюнтер — создательница серии книг про животных для малышей: «Как спят зверята?», «Папа, мама, я — звериная семья», «Суперзверята».

На познавательном занятии сотрудники музея расскажут о пути развития эмбриона человека от клетки до новорожденного малыша: как растет малыш в животе у матери, как он выглядит и что с ним происходит, когда он размером с рисовое зернышко, фасолинку, редис и ананас.

Некоторых «мам» и их «детей» можно будет рассмотреть в подробностях в окуляре микроскопа. А для малышей откроется детская площадка с мультфильмами и раскрасками.

В мастерской юные посетители смастерят подарок для мамы. Кроме того, пройдут мастер-классы от природно-исторических парков «Тушинский» и «Москворецкий», а также спектакль теневого театра «Хочу к маме».

Гостям музея представят живых питомцев. Их владельцы расскажут о характере и привычках своих любимцев. Среди экзотических «экспонатов» — лягушки, мокрицы, пауки, палочники и тараканы.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.