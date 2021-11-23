Кабмин планирует повысить эффективность деятельности Роснано

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В Министерстве финансов Российской Федерации сообщили, что правительство РФ в настоящее время прорабатывает механизмы повышения деятельности компании «Роснано».

Акционерное общество является хозяйственным предприятием, сто процентов акций которого принадлежат государству.

Так, правительство страны приняло решение сменить состав директоров компании. Это будет сделано для модернизации операционной деятельности.

— На текущий момент правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано», в том числе по выходу общества из исторического проектного портфеля, — говорится в сообщении.

21 ноября Роснано обсудило финансовые результаты деятельности и возможные сценарии по реструктуризации в ходе встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций. Об этом 19 ноября сообщили на сайте компании.

Сообщается, что в ходе встречи стороны пришли к выводу, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. Уточняется, что у компании в настоящее время есть возможность разработать компромиссные варианты развития ситуации. Это позволит избежать наиболее негативных сценариев.