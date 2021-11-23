«Вы забегаете вперед»: в Кремле рассказали о продлении новогодних каникул из-за коронавируса

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Динамика заболеваемости COVID-19 в России в настоящее время снижается, однако преждевременно говорить о дополнительных ограничениях или о продлении новогодних каникул. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

— Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени, — ответил Песков на вопрос журналистов о том, не рассматривают ли власти введение ограничений или даже продление новогодних каникул из-за опасений очередной волны коронавирусной инфекции в декабре.

Песков отметил, что во всем мире страны прикладывают «неимоверные усилия» для того, чтобы убедить граждан вакцинироваться от COVID-19, передает РИА Новости.

— Если смотреть на динамику цифр по ковиду за эти дни, то, действительно, определенная динамика в сторону понижения есть, — заключил пресс-секретарь.

Ранее эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России. По словам специалистов, о снижении заболеваемости свидетельствует количество отрицательных ПЦР-тестов от общего числа проб.