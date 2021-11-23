Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лавров: Запад применяет санкции по поводу и без

Дарья Чентаева

В мире
Лавров: Запад применяет санкции по поводу и без
Фото: МИД РФ

Запад во главе с Соединенными Штатами Америки вводит санкции по поводу и без, вопиющий пример — санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе форума «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

— Приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример — это то, что творят с «Северным потоком — 2», — приводит слова главы МИД России РИА Новости.

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией. Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее танкер «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.

Также в этот день пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к этим санкциям относятся очень негативно. По его словам, введение этих ограничений незаконно и неправильно, особенно на фоне попыток развивать отношения с Америкой.

Читайте также:
Россия Санкции Сергей Лавров
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Все мнения
О проекте