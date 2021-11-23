Лавров: Запад применяет санкции по поводу и без

Фото: МИД РФ

Запад во главе с Соединенными Штатами Америки вводит санкции по поводу и без, вопиющий пример — санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе форума «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

— Приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример — это то, что творят с «Северным потоком — 2», — приводит слова главы МИД России РИА Новости.

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией. Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее танкер «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.

Также в этот день пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к этим санкциям относятся очень негативно. По его словам, введение этих ограничений незаконно и неправильно, особенно на фоне попыток развивать отношения с Америкой.