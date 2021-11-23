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Женщину три часа не могут вытащить из застрявшего лифта на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Женщину три часа не могут вытащить из застрявшего лифта на востоке Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Краснобогатырская улица, 90с2 Карта всех событий

В жилом доме на востоке столицы женщина застряла в лифте на минус втором этаже. Об этом во вторник, 23 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в доме 90, строение 2, на Краснобогатырской улице. Лифт с женщиной застрял на минус втором этаже. По предварительной информации, это произошло из-за воспламенения платы, которая управляет механизмом лифта.

В настоящее время женщину пытаются вытащить из лифта. На месте происшествия работают экстренные службы.

В пресс-службе МЧС по городу уточнили, что вызов поступил в 11:01.

— Выезжали по заявке, но наша помощь не потребовалась, — рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что их ведомство вызывали на возгорание.

Один из жителей данного дома рассказал «ВМ», что застрявшая женщина около двух часов не могла сообщить о том, что произошло, из-за того, что «тревожная» кнопка не работала. Крики о помощи услышал проходящий мимо сосед.

Примечательно, что жилой комплекс, в котором произошел инцидент, был построен несколько лет назад.

22 октября в жилом доме с высоты пятого этажа упал лифт, в котором находились шесть взрослых и четверо детей.

31 августа 2021 года лифт 33-этажного дома в Одинцовском городском округе с находившимися внутри женщиной и четырехмесячным ребенком пролетел пять этажей.

Одинцовская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению требований законодательства ответственными лицами, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.

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