Эксперт рассказала, как подготовиться к плаванию в морозную погоду

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Присоединиться к любителям зимнего плавания может любой желающий при наличии специальной подготовки. Об этом сообщила пресс-секретарь клуба «Моржи столицы» Наталья Серая.

Она рассказала, что для новичков есть специальные занятия, они проводятся на свежем воздухе.

Занятия начинающих моржей в клубе включают три этапа. Первый — пробежка в купальнике. Так человек может постепенно привыкать к низкой температуре. Следующий шаг — разминка. Перед погружением необходимо разогреть и проработать все мышцы.

Последний этап — вход в воду на короткое время. После обязательно необходимо согреться, например, выпить горячий чай.

Эксперт подчеркнула, что при закаливании важно соблюдать два основных правила: регулярность тренировок и плавное наращивание времени пребывания в условиях низкой температуры. Делать это можно и в домашних условиях, принимая контрастный душ.

— Нужно начинать с обливания ног, обливания по пояс, затем обливания тела полностью и затем с головой. Точно так же, как мы увеличиваем время нахождения в холодной воде, можно увеличивать время под холодным душем, — рассказала она в комментарии РИАМО.

До этого ученые выяснили, как плавание в холодной воде может влиять на похудение.