Лавров: миллионы человек привились «Спутник V», побочных эффектов нет

Фото: МИД РФ

Миллионы российских и иностранных граждан прошли вакцинацию «Спутником V» от COVID-19. Никаких побочных эффектов вакцины не наблюдается. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе форума «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

— Если брать «Спутник», то президент приводил цифры, если брать российских граждан и за рубежом, уже 120 миллионов человек привились. И никаких побочных эффектов никто, слава Богу, не наблюдает, — заявил глава МИД РФ.

Отмечается, что вакцинация от COVID-19 реализуется во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года создали и зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи — «Спутник V», передают РИА Новости.

23 сообщалось, что научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев оценил перспективы создания долгосрочной вакцины от COVID-19, которая будет защищать человека на протяжении нескольких лет. Академик пояснил, что главная причина короткого периода действия вакцин от COVID-19 не в мутациях вируса.

В этот же день глава Минздрава Казахстана Алексей Цой сообщил, что сейчас власти Казахстана договариваются с Россией о возможных поставках в республику вакцины «Спутник Лайт». Он отметил, что республике не требуется огромных объемов поставок, так как в Казахстане имеется достаточный запас вакцин.