В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для совершеннолетних студентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вводится в Псковской области. Об этом заявили власти области, передают РИА Новости.

В понедельник, 22 ноября, сообщалось, что обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей пожилого возраста, а также для людей с хроническими заболеваниями ввели власти Ростовской области.

19 ноября стало известно, что в Хабаровском крае всем студентам необходимо пройти обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева сообщила, что также обязательную вакцинацию должны пройти все граждане старше шестидесяти лет.

В понедельник, 21 ноября, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых граждан необходимо ввести на федеральном уровне. По его словам, это следует сделать, так как они входят в группу риска тяжелого течения болезни. Врач добавил, что у человека с годами накапливаются различные хронические болезни и прививка — их главное средство защиты.