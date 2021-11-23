Валерия Райкова сняли с должности директора театра Романа Виктюка

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Валерия Райкова отстранили от должности директора театра имени Романа Виктюка. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил источник.

— Валерия Райкова сняли с поста директора театра, — рассказал он.

По словам собеседника агентства городских новостей «Москва», новый директор будет представлен общественности 23 ноября.

Это не единственная громкая перестановка в театральной сфере в 2021 году.

Так, например, актер Константин Хабенский стал новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. Он сменил на посту Сергея Женовача, который, как сообщило Минкультуры, покинул его по собственному желанию.

Также 27 октября стало известно, что Владимир Кехман назначен новым генеральным директором Московского художественного академического театра имени Горького.

1 ноября стало известно, что Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТа имени Горького. Бывший завлит МХАТ Мария Ватутина сообщила, что во МХАТ имени Горького уберут все спектакли, которые были поставлены при Боякове. По ее словам, совсем исчезнут спектакли, которые шли на Малой сцене. Под сокращение, по словам Ватутиной, попадут: «На стриме», «Слово о Полку Игореве», «У премьер-министра мало друзей» и «Мифический муж и его собака».