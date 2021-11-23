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Друг Гаркалина рассказал об отношении актера к смерти

Анастасия Колоскова

Общество
Друг Гаркалина рассказал об отношении актера к смерти
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Валерий Гаркалин после смерти горячо любимой супруги спокойно говорил о смерти, будто бы ожидая ее. Об этом рассказал друг и коллега актера Валерий Баринов.

По его словам, уход из жизни жены Гаркалина Екатерины очень изменил актера. Женщина скончалась в 2009 году. До этого последний год она всю себя посвятила заботе о муже, который восстанавливался после перенесенных инфарктов. В итоге Екатерина пропустила собственную болезнь — онкологию, которую выявили уже на поздней стадии. После кончины жены, единственной любимой женщины в его жизни, жизнь для Валерия Борисовича потеряла краски.

— Жизнь эта не кончилась, она оборвалась. Он бы мог очень много сделать. Но вот после ухода Кати, после инфаркта он как-то стал спокойно говорить о смерти, о том, что это прям совсем рядом, — приводит слова Баринова Пятый канал.

Коллега Гаркалина отметил, что актер «достойно прожил жизнь, но только очень короткую для такого большого таланта».

Проблемы со здоровьем артиста, наиболее известного по роли в культовой комедии «Ширли-мырли», начались несколько лет назад. Тогда ему диагностировали сердечный приступ, после чего он проходил лечение во Франции и Израиле. Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября.

Перед смертью он успел составить завещание. Имущество в наследство получат дочь и внук артиста.

Траурная церемония прощания с Гаркалиным прошла во вторник, 23 ноября, в Учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС) в Москве.

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