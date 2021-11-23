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Церемония прощания с Валерием Гаркалиным завершилась в ГИТИСе

Виктория Сикерина

Общество
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным завершилась в ГИТИСе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Большой Гнездниковский переулок, 10 Карта всех событий

Траурная церемония прощания с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным завершилась в Учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС) в Москве. Об этом заявили во вторник, 23 ноября, в РИА Новости.

Проблемы со здоровьем артиста, наиболее известного по роли в культовой комедии «Ширли-мырли», начались несколько лет назад. Тогда ему диагностировали сердечный приступ, после чего он проходил лечение во Франции и Израиле. Народный артист РФ Валерий Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября.

Видео: Telegram / RT на русском

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким умершего актера. Глава города отметил, что в сердцах многочисленных учеников, друзей и коллег артиста навсегда останется светлая память о нем.

В тот же день стало известно, что артиста похоронят на Миусском кладбище в Москве.

После сообщалось, что Валерий Гаркалин перед смертью успел составить завещание. Имущество в наследство получат дочь и внук артиста.

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