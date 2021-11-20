Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Валерия Гаркалина

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким умершего народного артиста РФ Валерия Гаркалина.

— Ушел из жизни актер большого таланта и обаяния, оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Валерия Борисовича — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему всенародную любовь, — написал он в телеграмме с соболезнованиями, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

Глава города отметил, что в сердцах многочисленных учеников, друзей и коллег артиста навсегда останется светлая память о нем.

Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. До этого стало известно, что его ввели в медикаментозную кому из-за развившегося сепсиса. 14 октября сообщалось, что самочувствие народного артиста остается стабильным.

8 ноября Гаркалину была проведена экстренная операция на плевральной полости грудной клетки.

О смерти народного артиста в субботу, 20 ноября, сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский. Церемония прощания с артистом состоится во вторник, 23 ноября, в учебном театре института. В память об актере в Москве могут установить памятную табличку.