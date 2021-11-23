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Белоруссия обвинила Польшу в применении взрыв-пакетов против мигрантов

Иван Юминов

В мире
Белоруссия обвинила Польшу в применении взрыв-пакетов против мигрантов
Фото: Twitter / MON_GOV_PL

Польские правоохранители применили против беженцев взрыв-пакеты и слезоточивый газ. Об этом заявили в Госпогранкомитете Белоруссии во вторник, 23 ноября.

— Сегодня ночью 23 ноября группа иностранцев, при попытке вытеснения польскими силовиками, отказалась следовать в Беларусь и осталась возле польского заграждения, продолжая просить убежища в Польше. Для того, чтобы разогнать беженцев польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Беларуси и слезоточивый газ, — говорится в сообщении.

Подобные действия, как уверяют в комитете, направлены на вызов ответной агрессии для провокации на границе. Использование Польшей светошумовых гранат и взрыв-пакетов нарушает международные нормы права, отмечается на сайте ведомства.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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