Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Две легковушки столкнулись в Бумажном проезде на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Две легковушки столкнулись в Бумажном проезде на севере Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Бумажный проезд, 14с2 Карта всех событий

На севере столицы произошло ДТП с участием двух легковых машин. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

Две легковушки столкнулись в районе дома 14, строение 2, в Бумажном проезде. Движение на участке дороги, где произошла авария, затруднено в обе стороны. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

Две легковушки столкнулись в Бумажном проезде на севере Москвы Фото: Вечерняя Москва

Днем 23 ноября, около 13:40, водитель легковушки Honda не уступил дорогу, что привело к столкновению с трамваем № 25 в Продольном проезде. В результате происшествия трамвай сошел с рельсов.

По данным ГИБДД, в аварии пострадали два человека, который находились в салоне Honda.

— Пострадали женщина-водитель и мужчина-пассажир автомобиля. Их госпитализировали в медучреждение, — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным мужчина получил тяжелые травмы.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе наезды на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходного перехода.

Читайте также:
ДТП Москва затруднено движение
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Все мнения
О проекте