Две легковушки столкнулись в Бумажном проезде на севере Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бумажный проезд, 14с2 Карта всех событий

На севере столицы произошло ДТП с участием двух легковых машин. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

Две легковушки столкнулись в районе дома 14, строение 2, в Бумажном проезде. Движение на участке дороги, где произошла авария, затруднено в обе стороны. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

Фото: Вечерняя Москва

Днем 23 ноября, около 13:40, водитель легковушки Honda не уступил дорогу, что привело к столкновению с трамваем № 25 в Продольном проезде. В результате происшествия трамвай сошел с рельсов.

По данным ГИБДД, в аварии пострадали два человека, который находились в салоне Honda.

— Пострадали женщина-водитель и мужчина-пассажир автомобиля. Их госпитализировали в медучреждение, — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным мужчина получил тяжелые травмы.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе наезды на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходного перехода.