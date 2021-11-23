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Валерия Гаркалина похоронили рядом с женой

Анастасия Колоскова

Общество
Валерия Гаркалина похоронили рядом с женой
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Валерия Гаркалина похоронили на Миусском кладбище в Москве рядом с могилой его горячо любимой жены, которая умерла в 2009 году от онкологии.

Валерий и Екатерина познакомились, когда будущий актер еще учился в Академии имени Гнесиных. Екатерина там преподавала. Молодые люди несколько лет тайно встречались, а затем зарегистрировали свои отношения.

Супруги счастливо прожили 30 совместных лет. Однако в 2008 году на их долю выпало первое испытание — у артиста случился тяжелый сердечный приступ, после которого он оказался на операционном столе и долго восстанавливался. Екатерина всю себя посвятила уходу за супругом.

Спустя время в ходе супружеского путешествия по Франции у Гаркалина произошел инфаркт. Благодаря заботе жены, которая дежурила у его больничной постели, артисту удалось выкарабкаться.

Однако самой Екатерине в этот период поставили страшный диагноз — тяжелая стадия онкологии. После этого она не прожила и трех прогнозируемых месяцев. 15 февраля 2009 года женщина скончалась.

— Это рана, которой не дано излечиться. Во всем случае, знаю, что Катя ждет меня там, — повторял Гаркалин.

Артиста в тот тяжелый период поддержала его дочь Ника. Спустя 12 лет супруги вместе обрели покой.

Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября.

Перед смертью он успел составить завещание. Имущество в наследство получат дочь и внук артиста.

Траурная церемония прощания с Гаркалиным прошла во вторник, 23 ноября, в Учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС) в Москве.

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