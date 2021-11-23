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Светлана Светличная попала в больницу

Анастасия Колоскова

Общество
Светлана Светличная попала в больницу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Светлана Светличная госпитализирована в реанимационное отделение нейрохирургии столичной больницы. Об этом рассказала внучка 81-летней артистки Мария Ивашова.

По словам Ивашовой, звезда «Бриллиантовой руки», почувствовав себя плохо, сама вызвала скорую помощь. Врачи настояли на госпитализации артистки.

— Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом, — рассказала внучка актрисы в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

25 октября стало известно об исчезновении Светличной. Днем ранее родственница актрисы обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже. По ее словам, актриса не выходила на связь с 22 октября. После в органы обратился и сын звезды, который сообщил о пропаже матери 21 октября.

Актрису нашли после нескольких дней поисков. Она принимала участие в съемках ток-шоу.

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