Застрявшую в лифте на востоке Москвы женщину вытащили спустя пять с лишним часов

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Краснобогатырская улица, 90с2, подъезд 10 Карта всех событий

Из застрявшего лифта в ЖК на Краснобогатырской улице удалось вытащить женщину. Она провела в заточении более пяти часов. Об этом во вторник, 23 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», женщину удалось вытащить из «заключения» с помощью сотрудников компании, которая изготавливает и обслуживает данные лифты. До этого женщине пытались оказать помощь сотрудники экстренных служб.

Фото: Прокуратура Москвы

Инцидент, о котором идет речь, произошел в доме 90, строение 2, на Краснобогатырской улице. По данным «ВМ», женщина несколько часов звала на помощь и не могла выбраться из лифта, так как экстренная кнопка не работала.

Позже стало известно, что лифт застрял из-за воспламенения платы, которая управляет механизмом лифта.

Глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой даст оценку деятельности компании, ответственной за содержание и эксплуатацию лифтового оборудования, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.