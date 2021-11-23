Минобороны обвинило США в отработке применения ядерного оружия против России

Фото: Минобороны РФ

США в ходе стратегических учений отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу во вторник, 23 ноября.

— В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений, — рассказал министр.

Минимальное удаление от границы России составило 20 километров, уточнил он. В связи с этим следует развивать взаимодействие с Китаем на фоне усиления геополитической турбулентности, приводит слова Шойгу РИА Новости.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.