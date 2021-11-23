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Мурашко: Внутривенный препарат для пациентов с COVID поступит в регионы к концу недели

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко: Внутривенный препарат для пациентов с COVID поступит в регионы к концу недели
Фото: пресс-служба Совфеда

Поставки внутривенного препарата для лечения заболевших COVID-19 инфекцией планируется реализовать во все регионы России до конца текущей недели. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Обращаясь к премьер-министру России Мишустину, Мурашко добавил, что в соответствии с поручением властей уже закуплены лекарства для внутривенного введения жителям с коронавирусной инфекцией в стационарах, передает ТАСС.

— Отгрузка идет активно начиная с субботы. Сегодня почти в половине регионов отгрузка осуществлена, идет приемка. До конца недели мы планируем, что отгрузка препарата будет завершена во все субъекты РФ, — заявил министр здравоохранения России.

На заседании Мурашко также сообщил, что за прошедшую неделю в России вакцинировались от COVID-19 3 миллиона 163 тысячи граждан.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что общее количество заболеваний коронавирусной инфекцией в России уменьшилось на 14 процентов. В настоящее время под наблюдением медиков находятся более 1 миллиона 72 тысяч жителей России.

Михаил Мурашко Коронавирус Россия
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