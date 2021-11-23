Появились подробности об оставленной в наследство дочери квартире Руслановой

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Скончавшаяся 21 ноября актриса Нина Русланова оставила в наследство своей дочери Олесе Рудаковой квартиру в одном из арбатских переулков. По данным KP.RU, подобное жилье может стоить около 25 миллионов рублей.

Отмечается, что однушка находится в очень хорошем состоянии — недавно в рамках телевизионного шоу о ремонтах в ней был сделан евроремонт.

Специалисты соединили лоджию с гостиной, отреставрировали старинную мебель и оформили помещение в светло-серых тонах, чтобы комната казалась больше.

Картины и гравюры, которые Русланова собирала всю жизнь, разместили над изголовьем кровати, передает KP.RU.

Дочь Руслановой — Олеся Рудакова является единственной наследницей актрисы.

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова умерла после продолжительной болезни в возрасте 75 лет 21 ноября. Возможной причиной ее смерти стал коронавирус.

Прощание с российской актрисой Ниной Руслановой пройдет в среду, 24 ноября, в Доме кино.