Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились подробности об оставленной в наследство дочери квартире Руслановой

Дарья Чентаева

Общество
Появились подробности об оставленной в наследство дочери квартире Руслановой
Фото: РИА Новости

Скончавшаяся 21 ноября актриса Нина Русланова оставила в наследство своей дочери Олесе Рудаковой квартиру в одном из арбатских переулков. По данным KP.RU, подобное жилье может стоить около 25 миллионов рублей.

Отмечается, что однушка находится в очень хорошем состоянии — недавно в рамках телевизионного шоу о ремонтах в ней был сделан евроремонт.

Специалисты соединили лоджию с гостиной, отреставрировали старинную мебель и оформили помещение в светло-серых тонах, чтобы комната казалась больше.

Картины и гравюры, которые Русланова собирала всю жизнь, разместили над изголовьем кровати, передает KP.RU.

Дочь Руслановой — Олеся Рудакова является единственной наследницей актрисы.

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова умерла после продолжительной болезни в возрасте 75 лет 21 ноября. Возможной причиной ее смерти стал коронавирус.

Прощание с российской актрисой Ниной Руслановой пройдет в среду, 24 ноября, в Доме кино.

Читайте также:
Актеры Смерть Наследство
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Все мнения
О проекте