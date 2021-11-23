Пластический хирург рассказала об опухоли на лице Прилучного

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Популярный российский актер Павел Прилучный сообщил о проблемах со здоровьем. В ходе сложных операций на лице ему удалили опухоль. Пластический хирург Мария Беллини рассказала о характере новообразования.

— Говоря о Павле Прилучном, я думаю, что здесь речь шла о новообразовании — я надеюсь, что о доброкачественном, — предположила Беллини.

Эксперт отметила, что доброкачественные опухоли не распространяются в соседние ткани.

— Они образуют такую капсулку доброкачественного новообразования, например, липома — жировая опухоль, она у нас медленно растет и не вызывает никакого дискомфорта, — заявила Беллини.

Однако, по словам эксперта, не стоит считать, что доброкачественные новообразования безопасны — со временем они могут превратиться в злокачественные, поэтому их нужно незамедлительно удалять, передает Пятый канал.

Отмечается, что в настоящее время артист носит в себе шесть пластин.

22 ноября Прилучный рассказал, что перенес две сложные операции из-за проблем со здоровьем.

В ноябре 2020 года актера избил бизнесмен Владимир Семенов. Позже Прилучный попал в больницу: у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.