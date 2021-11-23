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Столичный метрополитен расторгает контракт на поставку трамваев

Виктория Храменкова

Город
Столичный метрополитен расторгает контракт на поставку трамваев
Фото: Анна Быкова

Во вторник, 23 ноября, стало известно, что столичный метрополитен расторгнет контракт с группой компаний «Синара — Транспортные машины» на поставку 90 низкопольных односекционных трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Отмечается, что расторжение контракта связано со значительными нарушениями сроков поставки. Так, вместо 30 трамваев по пяти этапам поставки в Москву поступил только один.

— Москва заключает длительные контракты на поставку и сервисное обслуживание городского транспорта и поэтому требует от российских поставщиков четкого выполнения подписанных обязательств, — передает Агентство городских новостей «Москва» слова пресс-службы.

В течение шести месяцев будет проведен повторный открытый конкурс, и столичный метрополитен получит нового поставщика трамваев.

19 ноября пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявила, что создание молельных комнат в столичном метрополитене невозможно.

Ранее в департаменте транспорта сообщили, что в Москве заработали еще 52 турникета, с помощью которых в столичном метро можно оплатить поездку по Face Pay.

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