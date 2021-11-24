Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Германия считает неприемлимыми санкции против «Северного потока — 2»

Виктория Храменкова

Политика
Германия считает неприемлимыми санкции против «Северного потока — 2»
Фото: Pixabay

Депутат фракции партии «Союз 90/Зеленые» в бундестаге ФРГ Омид Норипур заявил, что новые санкции, которые США применяют против «Северного потока — 2» — являются неприемлемыми.

Также политик добавил, что в партии «Зеленые» не могут понять, какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами. Он также отметил, что данная партия всегда боролась с этим трубопроводом.

— Трубопровод есть и останется неверным немецким решением - не американским, — цитирует депутата агентство Reuters.

Германия считает неприемлимыми санкции против «Северного потока — 2» Северный поток-2

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией. Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее танкер «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.

Также в этот день пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к этим санкциям относятся очень негативно. По его словам, введение этих ограничений незаконно и неправильно, особенно на фоне попыток развивать отношения с Америкой.

Читайте также:
Германия Россия Северный поток — 2
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Все мнения
О проекте