Германия считает неприемлимыми санкции против «Северного потока — 2»

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Депутат фракции партии «Союз 90/Зеленые» в бундестаге ФРГ Омид Норипур заявил, что новые санкции, которые США применяют против «Северного потока — 2» — являются неприемлемыми.

Также политик добавил, что в партии «Зеленые» не могут понять, какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами. Он также отметил, что данная партия всегда боролась с этим трубопроводом.

— Трубопровод есть и останется неверным немецким решением - не американским, — цитирует депутата агентство Reuters.

Северный поток-2

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией. Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее танкер «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.

Также в этот день пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к этим санкциям относятся очень негативно. По его словам, введение этих ограничений незаконно и неправильно, особенно на фоне попыток развивать отношения с Америкой.