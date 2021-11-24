Политолог объяснил решение Байдена высвободить нефть из стратегических резервов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов объяснил, чем для США обернется решение о выпуске нефти из стратегического резерва.

Эксперт отметил, что США часто распечатывают нефтяной резервный фонд. Подобные действия приведут к снижению стоимости нефти на американском рынке.

— А вот насколько это будет длительное влияние — это открытый вопрос, — отметил эксперт в комментарии Life.ru.

Дмитрий Абзалов также напомнил, что ранее президент США Джо Байден пытался убедить страны ОПЕК нарастить объемы добычи нефти, но это не принесло результатов.

23 ноября президент США Джо Байден принял решение высвободить 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Власти США пояснили, что им пришлось пойти на этот шаг для того, чтобы сократить несоответствие «между спросом и предложением», а также стабилизовать цены, передает ФАН.

До этого аналитик назвал причины падения цен на нефть. Падение цен на нефть, по словам специалистов, может продержаться в течение одного–двух месяцев, когда пройдет очередная волна пандемии в Европе.