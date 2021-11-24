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Экономист рассказал, какие два продукта для новогоднего стола стоит закупить заранее

Ирина Игнатенко

Общество
Экономист рассказал, какие два продукта для новогоднего стола стоит закупить заранее
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Профессор Института бизнеса и делового администрирования, кандидат экономических наук Игорь Качалов назвал два продукта, которые стоит закупить заранее для новогоднего стола.

Уже сейчас стоит купить красную икру и шоколадные конфеты.

Он отметил, что на днях крупнейшие производители кондитерского рынка заявили о подорожании продукции от 5 до 20 процентов.

Эксперт уточнил, что цена на красную икру выросла 30 процентов по сравнению с прошлым годом и только за октябрь увеличилась на 16 процентов.

— Это связано с общей ситуацией на рыбном рынке. Поголовье рыбы начинает снижаться. Некоторые ученые считают, что это следствие слишком большого объема ее вылова. К тому же в пандемию были прерваны многие логистические цепочки, — отметил он в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Качалин добавил, что цены на шампанское останутся на прежнем уровне.

До этого эксперт рассказала, что будет с ценами на колбасу к Новому году. По словам эксперта, к Новому году может быть подорожание мясных деликатесов, если будут какие-то новые позиции к праздникам. Цена может вырасти примерно на пять процентов.

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