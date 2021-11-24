Правительство поддержало законопроект об увеличении штрафов для зацеперов

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Правительство РФ поддерживает идею «Единой России» увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз.

Уточняется, что правительство поддерживает идею при условии доработки законопроекта с учетом указанных замечаний. Авторам законопроекта следует изменить название законопроекта и устранить его деление на структурные единицы, передает РИА Новости.

Днем ранее, 23 ноября, партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об увеличении штрафа для зацеперов в 40 раз. В случае принятия законопроекта штраф будет увеличен с 100 до 4000 рублей.

— Проблема стоит очень остро, к сожалению, дети и подростки получают травмы. Смысл увеличения штрафов в том, чтобы, во-первых, сами правоохранители более пристально реагировали на факты нарушений, а штраф перекрывал как минимум судебные издержки, соответственно, родители после получения таких штрафов были внимательнее, разъясняли, почему так нельзя делать, — рассказал депутат Сергей Неверов.

Кроме того, Совет Федерации поддержит законопроект о введении штрафов для СМИ, размещающих рекламу о торговле поддельными справками и сертификатами о вакцинации.