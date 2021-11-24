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Выставка «Отражение изысканного вкуса» откроется в Архангельском

Ольга Маркова

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Выставка «Отражение изысканного вкуса» откроется в Архангельском
Фото: Вечерняя Москва
Красногорский р-н, музей-усадьба "Архангельское" Карта всех событий

Музей-усадьба «Архангельское» представляет выставку «Отражение изысканного вкуса. Фарфор из собрания князей Юсуповых». Здесь собраны воедино информация и изделия из фарфора конца XVII — начала XX веков, собранные пятью поколениями семьи князей Юсуповых.

Посетители увидят 425 экспонатов, которые продемонстрируют искусство керамики, смену стилей, модных тенденций и направлений. Редкие, подчас уникальные произведения искусства разнообразны по назначению, времени и месту их создания. Это образцы интерьерного фарфора в виде ваз и мелкой пластики, предметы десертных и столовых сервизов, изящная чайная и кофейная посуда.

Время создания представленного фарфора охватывает более двух веков. Концом XVII и началом XVIII столетия датируются дальневосточные вазы и блюда. О европейском фарфоре XVIII и начала XIX века позволяют судить изделия Мейсена, Севра и Вены. Русский фарфор представлен образцами столовых сервизов первой трети XIX века. Это посуда Императорского фарфорового завода, частных заводов Гарднера и Попова, а также фарфорового заведения князя Н. Б. Юсупова в Архангельском.

Вход на выставку по билетам, сообщается на сайте музея.

До 16 января в музее керамики «Усадьба Кусково» открыта выставка «Пионерка советского стекольного дизайна. Творчество А. А. Липской в контексте времени». Экспозиция посвящена творчеству одной из первых профессиональных художниц в стекольной промышленности — Анне Александровне Липской.

Посетители увидят всевозможные тенденции и методы работы со стеклом, которые художница разрабатывала на протяжении нескольких десятилетий. Ее творчество стало своеобразной энциклопедией советского художественного стеклоделия.

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