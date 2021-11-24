Реверсивное движение на участке первого маршрута МЦД запустят до конца 2021 года

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Белорусская Карта всех событий

Запуск реверсивного движения от станции Белорусская до станции Савеловская первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) запланировали до конца 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 24 ноября.

В ведомстве отметили, что изменение схемы движения поездов связано с реконструкцией участка от Беговой до Савеловской. Без ремонта открыть четвертый маршрут диаметров будет невозможно.

— Сейчас вместе с Российскими железными дорогами (РЖД) прорабатываем сроки реверса. Задача — провести работы максимально быстрыми темпами. Реверс — оптимальное решение: так мы сохраним возможность проехать столицу насквозь. Без сквозного движения пришлось бы закрыть центральный участок или растянуть стройку на много лет, — заявили в пресс-службе.

Подробности о новой схеме движения поездов на участке МЦД-1 горожанам сообщат дополнительно, заключили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что современный хаб построят на станции Беговая первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1). Сооружение объединит столичный метрополитен, первый и четвертый маршруты диаметров.