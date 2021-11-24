«Это шаг правильный»: Познер поддержал письмо врачей противникам вакцинации

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Журналист Владимир Познер посчитал нужным и правильным шагом открытое письмо 11 российских врачей противникам вакцинации от COVID-19.

Журналист заявил, что необходимо предпринимать все возможные усилия, чтобы убедить противников вакцинации в опасности их взглядов и поведения. Кроме того, Познер отметил безответственность таких людей. Он также утверждает, что сомнения противников вакцинации возникли на ненаучной придуманной почве.

— В результате смертность в нашей стране крайне высокая. Она не самая высокая в мире, но одна из самых высоких. И продолжает держаться на этом уровне. Я думаю, что это шаг правильный. И я вообще поражаюсь либеральности наших властей, — передает слова Познера ТАСС.

В заключении журналист назвал позицию антипрививочников не только эгоистичной и неразумная, но и вредящей всему обществу.

Открытое письмо к известным противникам вакцинации подписали 11 врачей. Они предложили противникам прививок посетить «красные» зоны. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

Кроме Владимира Познера поддержку письма уже выразили «Единая Россия» и подмосковные врачи.