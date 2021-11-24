Дроботенко назвал счастьем возможность играть на одной сцене с Руслановой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Арист юмористического жанра Сергей Дроботенко выступил на церемонии прощания с российской актрисой Ниной Руслановой в Доме кино и назвал счастьем совместную работу с ней.

— Конечно, для нас было счастьем играть с ней на одной сцене. Вы знаете, мир наш меняется, и через несколько десятилетий это будет совсем другая планета. Но мы-то не меняемся — у нас все те же чувства и эмоции, которые были в Средневековье. Но я верю, что новое поколение, которое посмотрит советские фильмы, полюбит эту женщину точно так же, как любим ее мы, — приводит слова артиста ФАН.

Почтить память народной артистки собрались ее близкие люди и коллеги.

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова умерла после продолжительной болезни в возрасте 75 лет 21 ноября. Возможной причиной ее смерти стал коронавирус.

23 ноября стало известно, что следователи начали проверку по факту смерти Руслановой после того, как ее дочь Олеся Рудакова заявила, что родственники «умоляли врачей» положить артистку в реанимацию. СК проверит действия врачей на предмет халатности, которая могла привести к смерти пациента.

За творческую карьеру актриса сыграла во многих культовых лентах. Среди них «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем» и многие другие.

В разные годы Русланова служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького. В 1998 году она удостоилась звания народной артистки России.